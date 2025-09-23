Show - 23/9/25 - 09:33 AM

Nadia Ferreria, mujer de Marc, llegó a ayer a Panamá y le gustó

La esposa del polémico salsero arribó a suelo panameño y le ha encantado el calor de la gente.

 

La modelo paraguaya Nadia Ferreira y esposa de Marc Anthony, llegó a Panamá para ser parte de la conducción de los Premios Juventud 2025.

Ferreira antes de su llegada a suelo patrio destacó la belleza de nuestro país y también se puso una gorra para mezclarse con el entorno de Panamá. 

"Panamá llegué, que comience la fiesta", dijo.

Ferreira compartirá escenario con Clarissa Molina, quien fue la primera confirmada como host del evento, y con Alejandra Espinoza.

