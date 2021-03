‘Necesito que se cambien las reglas racistas’

Tras conocerse el caso de un estudiante que fue sancionado a causa de su cabello afro, muchas famosas del patio han mostrado su indignación y piden un alto a este tipo de hecho, el cual califican como “racismo”.

La modelo Erika Parker, la influencer Frieda 'Daluna' Kraemer y la actriz Miroslava Morales, son algunas de las personalidades que han alzado su voz, y han contado sus experiencias.

Parker, quien recordó una anécdota de un familiar, también referente al cabello afro, dijo se debe cambiar las reglas racistas en el país.

“Yo no entiendo!!! ¿Hasta cuándo?. Siii!! una Mujer negra no podía llevar su cabello como Dios, la naturaleza se lo dio. Yo hoy hago este post porque tengo sobrinas, primas y primero Dios algún día [email protected] y necesito que se cambien las reglas socialmente racistas que no nos permiten ni dejan ser!”, expresó Parker.

Mientras que Daluna manifestó su desagrado y dijo que no le cabe en la cabeza que en pleno 2021 se den estos casos.

“No podemos permitir que en pleno 2021 amonesten a estudiantes por utilizar su cabello NATURAL en un país en donde la mayoría de las personas son afrodescendientes. ¡Es una pena para mi haber estudiado en un colegio que se pongan en esa estupidez!”, declaró Daluna en su cuenta de Instagram.

Por su parte, Miroslava, quien se unió a la campaña 'Tu pelo, tu elección', que busca derribar estereotipos en Centroamérica y mostrar los principales estigmas relacionados con la manera en la que lucen su cabello, señaló que desde el 2016 decidió llevar su cabello al natural.

“Mujeres estamos expuestas diariamente a cánones de "belleza" y estereotipos que nos limitan, como por ejemplo "Usted no puede trabajar aquí con ese tipo de pelo", "Tú no puedes entrar al salón de clases con ese pelo. Por eso y más, en el 2006 DECIDÍ llevar mi cabello a mi manera y desde entonces, mi AMOR PROPIO creció”, manifestó.

Cabe destacar que el Ministerio Público abrió ayer una investigación por el caso en mención.