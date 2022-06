Neka Prila no asimila la acción de su hijo frente a Karol G

Neka Prilla nunca olvidará la llamada que le hizo Karol G, o quizás sea la Bichota, quien recordará los gritos y llanto del pequeño Alex, el hijo de la exguerrera.

Y es que Neka tuvo el privilegio de hablar, vía videollamada, con la artista colombiana, pero en pleno saludo, el hijo de Neka llamó su atención, y lo hizo como los bebés saben hacerlo, llorando.

“No iré al concierto, pero me conformo con los berrinches de Ale frente a la bichota... estoy desconsolada, no lo logro asimilar”, escribió Neka en una historia de Instagram con el captur de Karol G hablando con ella.

Según Neka, tenía un minuto para hablar con Karol G, y le tomó una hora arreglarse, pero en ese minuto su bebé se lució.

Tras lo sucedido Neka recibió algunos mensajes, la mayoría criticando el berrinche que hizo su hijo, pero esta les dejó claro que "para las que son mamis perfectas! 1. No voy a encerrar a mi bebé y 2. Estaba sola con él. Pero son cosas que pasan, y son inevitables, una verdadera mamá me entenderá, igual estuvo cool, no se olvidará de mi", dijo.

