Nick Jonas es hospitalizado y se fractura una costilla en plena acrobacia

El cantante Nick Jonas tuvo que ser hospitalizado, luego de fracturarse una costilla tras chocar en bicicleta.

El cantante se encontraba filmando Olympic Dreams Featuring Jonas Brothers, de NBC, en el que Nick, Joe y Kevin entrenaron con atletas profesionales y compitieron entre sí en eventos olímpicos como gimnasia, atletismo y BMX.

Fue este último deporte en el que el también coach de The Voice se vio involucrado en un accidente, cuyas imágenes se transmitieron este miércoles, al final del estreno del especial de NBC.

Los hermanos estaban realizando BMX en una pista intensa y, al doblar una curva, la bicicleta de Nick dio un giro.

A gif of Nick Jonas falling from his bike and getting a broken rib during the third round of #OlympicDreams.



Source: giphy https://t.co/KsjFHro7U6 pic.twitter.com/JoDFM9l1ar — Jonas Brothers News (@jbrosnews) July 22, 2021

″Siempre doy el 110 % y, a veces, eso te da el oro. En este caso, me fracturé una costilla, me lastimé el coxis y me gané cena de hospital. Pero me estoy recuperando″, señaló en una improvisada rueda de prensa el cantante.

Alise Willoughby, dos veces ganadora olímpica de BMX entrenó a los hermanos antes del evento en la pista.