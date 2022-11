Nicky Jam contacta a Japanese para ayudarlo

Japanese tiene su fe puesta en Dios y confía en que Él lo sanará para volver a estar en una tarima complaciendo a sus seguidores, y gracias a esa fe que tiene hay ángeles en la tierra que no le han dado la espalda, y uno de ellos es Nicky Jam.

Mediante un video, Japa compartió los mensajes vía Instagram, que recibió por parte del artista estadounidense de ascendencia puertorriqueña, en el que le preguntaba qué le había pasado, pues no sabía que estaba atravesando problemas de salud.

“Japanese, hermano, te habla Nicky, cómo estas... yo no sé por qué no me había fijado que tuviste algo, una condición o algo, dime qué fue lo que pasó mi hermano, cómo estás”, pregunta Nicky Jam en un primer mensaje que le envió al panameño.

Al saber la condición del reguesero, el intérprete de “El Amante”, le dejó saber que lo ayudaría. “Japa tranquilo, que yo te voy a ayudar mi rey... cuenta con mi ayuda, que yo te ayudo papi...”, expresa Nicky Jam en otro de los audios que compartió Japanese en su cuenta de Instagram, en donde además agradeció publicamente al artista por darle una mano amiga en estos momentos difíciles que atraviesa.

Como era de esperarse, la reacción de los cibernautas no se hizo esperar, para muchos, Japa no debió hacer pública la ayuda, lo consideraron que estaba “haciendo taquilla”; mientras que otros admiraron la buena acción de Nicky Jam, y aplaudieron su gesto de ayudar al “tío Japa”.

