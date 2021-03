No alimentarán el morbo ni desatarán odio en contra de Anyuri

El tema “Juego de dos” de Anyuri, sigue dando que hablar, y más el corito “la, la, la la la” que hasta challenge le han sacado.

Pero quienes pidieron que no las etiqueten ni les pidan que haga dicho challenge fueron Marie Crayyy y Dianita Villamonte, pues aseguran que detrás de ese pedido está la intención de desatar el odio y dejar mal a la Cuchita.

Según Marie Crayyy, son varias las razones por las que no quiere hacer el challenge, una de ellas es porque no quiere hacer algo que entretenga la idea de que es mejor o hace algo mejor que nadie, además de que a ella no le gustaría que se lo hicieran a ella. “A mi lo que me sorprende es que nadie le haya dicho ‘Anyuri así no es’, pero ojo, y presten atención, desafinada no está... lo otro es que si esto fuera por quien tiene más voz, si la industria de la música fuera el que tiene más voz, un montón de gente estuviera pegada y otro montón jamás se hubiera pegado”, detalló la artista.

Agregó que lo que dijo en su video no lo hizo por tirar pulla a quien hizo el challenge. “Literal, si hacía el challenge que estoy reventando a Anyuri, y si no lo hago y explico por qué, que entonces soy mejor que los que lo hicieron. Ya güey”.

En tanto, Dianita manifestó que está cansada de quedarse callada ante situaciones tan nefastas y no voy a participar de nada, ningún challenge que alimente el morbo de nadie y que desate el odio, las faltas de respeto ni las humillaciones hacia ninguna persona, y mucho menos a ninguna mujer”.