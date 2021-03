No cierra la puerta a ningún canal

La expresentadora y exparticipante de Esto Guerra Delany Precilla dejó muy claro a sus seguidores que no quiere más hijos, que con los que tiene le basta y le sobra, además destacó que no cierra la puerta a ofertas de otros canales.

Durante el famoso juego de preguntas y respuestas de Instagram, la influencer habló un poco de cómo es el proceso con su segundo hijo, sobre como distribuye su tiempo y su dieta.

Al ser preguntada “¿cuánto pesas… piensas tener más hijos?” Ella respondió “pesó 123 libras, quiero 130 libras esa es mi meta. De tener más hijos, no. Estoy feliz con mis dos tesoros”.

Precilla, madre de Megan, de 3 años, y de Zion, se le ve muy activa en las redes sociales, haciendo recetas y rutinas de ejercicios, por lo que una de las consultas fue cómo distribuye su tiempo para no sentirse cansada.

“Yo me levantó a las 7 de la mañana, mi alarma es Zion, obvio que en el día me canso bastante, pero no hay otra”, expresó la famosa.

Por otro lado, señaló que su pareja, Paul McDonald, va mejorando de su cirugía, tras sufrir una lesión en el tendón de Aquiles, el día de su cumpleaños “cuidándolo mucho y dándole amor”.

Y al ser consultado “¿Si TVN dijera que van a poner al aire nuevamente Esto es Guerra participarías?” Contestó que no cree que eso ocurra, pero que “si se aproxima un nuevo proyecto estoy dispuesta a participar y no cierro la puerta a ningún canal”.