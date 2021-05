No dudó en meterse su vacuna para protegerse de la COVID- 19

Cada vez son más los panameños y personalidades del Chollywood que siguen confiando en los avances médicos en cuanto a las nuevas vacunas contra el coronavirus, y uno que se sumó a los panameños vacunados fue Agustín De Gracia, el esposo de la presentadora Sara Bello.

Según Agustín, tuvo suerte de registrarse a tiempo, y al llegar al centro de vacunas el proceso fue rápido, organizado y quienes están allí están bien informados. Además detalló que fotografío el momento no para taquillar, sino para reflexionar por el resto de los años y recordar que superó la pandemia.

Publicidad

“Que la ciencia le gane a la ignorancia. Hace unos días me pasaron el link y tuve la suerte de registrarme a tiempo. Honestamente, puedo decir que el proceso es bien rápido y organizado. Todo mundo alrededor bien informado. Esta foto no es para el momento, es para reflexionar por muchos años. Para recordar y compartirle a los tuyos que superaste una pandemia. Paremos este virus del carajo, que tanto dolor y estragos ha causado...”, afirmó el publicista.

En su publicación que dejó en Instagram, también le dejó un mensaje a quienes están en contra de la vacuna. “Si estás en contra de las vacunas, te lo respeto; pero ahórrate el discurso del nuevo orden, del control de masas, de que me convertiré en un pokemon, del #chip y demás, que yo no tengo #shit en la cabeza. De que si creo que fue un virus creado, sí lo pienso. Pero no por ello, voy a negarme a todo el estudio que hay detrás de personas que sí buscan el bien común; aparte del negocio”