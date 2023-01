No ha autorizado el uso de su imagen en producto para bajar de peso

¡Otra vez! La chef Delyanne Arjona volvió a denunciar que están utilizando su imagen sin su autorización para promocionar un producto para bajar de peso.

A través de un video, en su cuenta de Instagram, dijo que sus abogados ya están al tanto de la situación.

“Yo no conozco está gente y no sé dónde opera, he estado tratando de averiguar con mi grupo de abogados porque están utilizando mi imagen sin autorización para vender este producto y eso es ilegal en este país”, señaló Arjona.

Por otro lado, instó a los panameños a no caer en esta estafa.

“ATENCIÓN ES FALSO!!! No caigan en esto por favor, se los pido! Repórtenme las cuentas desde donde les sale para ver cómo actuamos de manera Legal!”, sentenció la expresentadora.

En tanto, destacó que ha logrado perder peso con mucho trabajo, y no se debe al producto; desde el mes de junio está trabajando en su peso.

“Me empecé a cuidar. A comer bien y hacer ejercicios. No hay secretos ni remedios mágicos”, dijo.

