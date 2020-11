No hay esperanzas de reconciliación

Cada vez que Ashlany Gómez comparte con sus seguidores en Instagram y los deja que le hagan una pregunta, estos no dudan en cuestionarla si habrá reconciliación con Marlon Polo.

Aunque es mejor no decir “de esa agua no beberé”, Ashlany está más que segura de que “para atrás, ni para coger impulso”, y no hay esperanzas de volver con Polo Polo. “No, así estamos muy bien, responsables y buena comunicación... la que siempre debemos tener”, respondió Ashlany a quien le preguntó si había esperanza de una reconciliación con quien fue su novio desde los 15 años, añadiendo que Dios tiene preparadas buenas cosas para los dos.

La maquillista asegura que en su vida siente una paz que aún no quiere compartirla con nadie, soltera está feliz, ni siquiera tiene contemplado tener otro bebé, para ella, mentalmente, su fábrica de bebé cerró, pero dentro de cinco o seis años quizás esta idea pueda cambiar.

Dentro del set de preguntas que le dejaron a Ashlany, le preguntaron si tiene “algo” con Aurelio Tamayo, pero como el que “nada debe nada teme”, dejó claro que son amigos, socios y vecinos.