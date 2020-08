No permitirá que comentarios le afecten

Elisama no permitirá que las críticas de los cibernautas le afecten, afirma que ya se cansó de dejarse afectar por gente que no la conoce, que no saben lo que ella pasa, y no le parece justo que por ser figura pública la gente la quiera criticar e insultar y ella quedarse callada.

La cantante explicó que tras la muerte de su padre, todo ha cambiado en su vida, y siente que todo lo que está pasando en el mundo entero este año es para que la gente abra los ojos y no que no es tiempo para invertir la energía en cosas negativas. “Si no te gusta lo que hago, perfecto, yo no estoy aquí rogando que amen lo que yo hago, seguiré luchando por mi sueño gustele a quien le guste, lo seguiré haciendo, y ahora lo haré con más fuerza porque tengo un angelito cuidándome desde allá arriba... simplemente ya me cansé y no voy a permitir, más nunca, que eso me afecte como me ha venido afectando en los últimos meses”, comentó Elisama.