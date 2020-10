No permitirá que cuentas de ‘fansclub’ dañen su nombre

Para el El Boza no fue nada divertido que una cuenta de Instagram, que se supone que fue creada para apoyarlo como “fansclub”, comentara, en una fotografía de Elisama, de manera negativa, y de inmediato les puso su “stop”.

“Este tipo de ‘fansclub’ no representa lo que yo soy como persona y artista. Yo vengo de ser nadie, y aún tengo mucha carrera por delante, sé lo que cuesta conseguir un puesto en la industria, por lo tanto creo y apoyo a todos los artistas nuevos y no hablo mal de ninguno porque no soy nadie para juzgar o meterme en sus asuntos, así que, si es por mi, dejen de seguir esa cuenta que utiliza mi nombre artístico para crear controversia y polémica”, expresó El Boza en sus historias de Instagram, en donde además dejó el comentario negativo que la cuenta de “fansclub” hizo contra Elisama, en donde le respondía a un cibernauta que esta, aunque está firmada internacionalmente, no ha tirado nada bueno, hasta decían que Anyuri suena más que Elisama.

El Boza añadió en sus publicación que los “fansclub” son para apoyar a los artistas y no para dañarlos, tal y como estaba haciendo este que llevaba su nombre artístico. Después de la publicación del intérprete de “Hecha pa’ mi”, la cuenta cambió el nombre de usuario, y este también pidió que lo reportaran.