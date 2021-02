No se dedica a la música porque no hay apoyo

Lucho Pérez compartió con sus seguidores en “Hazme una pregunta” en Instagram, y sus seguidoras no escatimaron ni perdieron tiempo para piropearlo y dejarle saber que es el amor platónico de muchas.

El presentador habló de su relación amorosa, por ahora le va muy bien con su novia coclesana Islay Hannya, y es que esta parejita desde que ventiló su amor en las redes, no han dejado de expresar lo enamorados que están el uno por el otro. “Lo feliz que me siento a tu lado, no lo cambiaría por nada ni nadie, me robas sonrisas, me das paz, me comprendes, me apoyas, eres mi persona ideal y perfecta... te acompaño en tus travesías y tu en las mías como dos gotas de agua, tal para cual... gracias mi amor por alegrarme mis días...”, expresaba hace unos días la hembra de Lucho, haciéndole saber que estar junto a él la hace feliz.

Como vieron en sus redes sociales, Lucho Pérez se sumó al challenge de Farruko “No hago coro”, y fueron muchos comentarios positivos los que recibió, porque de verdad que soltó buena lírica, por lo que le preguntaron si no ha pensado en dedicarse a cantar, aunque le gusta, pues recordemos que el presentador se dio a conocer en la farándula local por su participación en el programa de canto Vive la Música en el 2007, afirmó que en Panamá no hay apoyo para una carrera musical.

Además ha estado activo haciendo videos en la aplicación Tik Tok, de la cual dice que es adictiva, y en esa misma aplicación interpretó el coro de la canción de Carlos Vives “La tierra del olvido”, afirmando que este es uno de sus temas favorito.

Por el momento, Lucho seguirá dedicándose a su programa Panamá Salvaje, que según dio a conocer el próximo mes arranca su nueva temporada, en el que llevará a conocer a sus televidentes lugares paradisíacos de las distintas provincias de Panamá.

La personalidad carismática, lo echado pa’lante que ha demostrado ser ha hecho que sea uno de los presentadores querido por su audiencia, por lo que le recomiendan los cibernautas que nunca pierda esa humildad. “Nunca pierda la humildad, eso lo hace ser una gran persona”, le escribió un seguidor, por lo que Pérez que le dio seguridad de que “así será siempre”.