No se ha operado la nariz, solo aprendió a maquillarse

En reiteradas ocasiones a la cantante Ingrid De Ycaza le han preguntado dónde y quién le operó la nariz, pues la tiene perfilada como le gusta a muchas féminas.

La realidad es que la “rock star” no se ha operado, ni pretende hacerlo, lo que sí aprendió fue a maquillarse a la perfección y por ello cuando sale o postea fotos se le ve la nariz perfecta.

“Tomando en cuenta que me han preguntado muchas veces ‘¿quién te operó la nariz?’ o ‘ya deja de hacerte cirugías’, pero nunca en la vida me he tocado la cara, pero aprendí a maquillarme bien”, expresó De Ycaza.

Como su nariz gusta tanto, la también locura ha decidido compartir sus trucos de maquillaje con sus seguidoras, para que también consigan una nariz perfilada gracias al maquillaje. “He decidido que voy a subirles nuevamente el paso a paso titulado: ‘Cómo perfilarte la nariz sin operarte ni morir en el intento’, parte II, entre otros. Estamos para ayudarnos sin gastarse la plata y prometo este año compartirles más tips y hacks”, afirmó Ingrid, añadiendo que si desean saber algún otro tips, se lo pueden dejar saber, para enseñarles.