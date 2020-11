Susana Coronado, la corista de los hermanos Sandoval, explicó en su cuenta de Instagram que no tiene COVID-19, y hasta compartió el resultado, negativo, del examen que se realizó.

La cantante afirmó que estuvo de viaje por Colombia junto a una amiga con quien emprende un negocio, con el que espera cruzar fronteras con la ayuda de Dios y la virgen.

“El próximo fin de semana no iré a los virtuales porque es una solicitud de mis jefes, NO porque tenga COVID-19. Yo igual sigo en mi emprendimiento desde casa y en mis tareas diarias y le pido a nuestro Padre celestial, rey Todopoderoso, que me proteja como hasta ahora, y no solo a mi, sino a todos los seres humanos, y que si en algún momento llegáramos a enfermarnos por esta pandemia, que nos agarre preparados y fuertes en su nombre para poder salir triunfadores. Amén, amén, amén. Bendiciones a todos y gracias por sus buenos deseos a mi persona”, destacó Coronado para aclarar a quienes preguntaban por qué no estaba en los bailes virtuales que realiza el conjunto de la Triple S.