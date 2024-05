Nodal pensó en acabar su vida tras casi perder a su hija y mujer

“Es el peor sentimiento en mi vida", dijo. "Yo estaba: 'Dios por favor nunca te pido nada, no me hagas esto... este golpe yo no te lo aguanto, mañana mismo agarro la pistola”, confesó.

Nodal pensó en acabar su vida tras casi perder a su hija y mujer ETIQUETAS:

Christian Nodal

salud

Pensamientos

suicidas

Cazzu

hija

nacimiento Por: Redacción / Web - Lunes 13 de mayo de 2024 02:30 PM