Patty Lezcano afirma que a sus 37 años nunca ha ocultado su edad, por lo que pide a las féminas normalizar la edad y ser reales.

“Normalicemos la edad, el ser reales, bajémosle dos a los retoques, dejemos de exigir prototipos en las que ‘están en el medio’ porque al final todos vamos pa’l mismo lado y sí, algunos se ‘añejan’ mejor que otros, pero que bonito es poder mirarse al espejo y decir ‘waooo gracias cuerpo por sostenerme en este trayecto llamado vida’”, expresó Lezcano.

Patty trajo a colación el tema porque asegura que le cayó la tabla con los cambios de edad, ya le salieron los rollitos y sus pompis ya no son los mismo que cuando fue Miss Reef.

“Me salieron rollitos, mis laterales no se marcan tanto como antes, tengo flacidez, las pompis no son las de ‘REEF’, me encontré mi par de canas y pues sí, ya no tengo 21 es NORMAL, voy rumbo a los 40, me gusta la hamburguesa, la hojaldre y el arroz...”, reveló.

Aunque para Patty, su cuerpo no es el mismo, sus seguidores afirman que se ve espectacular y sigue siendo hermosa.