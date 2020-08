“Nos vemos en el cielo”, le dijo El Puma a sus hijas

José Luis Rodríguez, "El Puma”, estuvo en una entrevista online con la colombiana Luz María Doria en “Charlas con Luz… Ma” en donde fue cuestionado acerca de la relación que tiene con sus hijas Liliana y Lilibeth Morillo en una situación hipotética en donde alguna de las dos muere y no les da chance de reconciliarse.

“¿Qué pasa si Liliana se muere mañana y no hubo tiempo de hacer esas pases o Lilibeth o Galilea (su nieta)?”, preguntó la entrevistadora acerca del problema familiar que han mantenido las Morillo y Rodríguez durante más de 30 años.

Sin ningún rastro de dudas, El Puma respondió que “No pasa nada, nos vemos en el cielo”, para luego agregar que “Yo no voy a apresurar las cosas, nunca lo voy a hacer, Dios me dio chance, si las cosas van a suceder suceden, yo no voy a presionar nada, tiene que ser fluido, eso tiene 34 años”.

Doria insistió nuevamente en el tema, queriendo saber por qué no se daba la oportunidad de una reconciliación luego del trasplante de pulmón. “A mí nunca me gustó el escándalo, jamás, y como de la otra parte hay esas cosas, que siempre se los dije: ‘no me gusta el escándalo, no vayan por ahí’… Nunca hicieron caso, todo tiene un tiempo bajo el sol”, respondió el intérprete.

Luego de eso, hubo una sección de preguntas rápidas donde El Puma no escondió nada respecto al tema del drama familiar, respondiendo preguntas sobre si hubiera una promesa de “hablar en privado” o si no le molestaba que las personas no escucharan su versión.

Rodríguez también destacó que sus hijas no solo tienen que esperar reconciliarse con él, sino también la integración de su familia. “Pero no me tienen que esperar solo a mí, sino a mi familia también”.