Nunca ha parado de viajar

Para nadie es un secreto que Gaby Garrido conoce la mayoría de países, su destino es viajar y conocer muchas culturas junto a su esposo Patrik Vollert.

Al año hacen varios "tours" juntos y aprecian lo bello que hay en el mundo. Como sabrán estos chicos se fueron de Panamá para emprender nuevos caminos y nuevos horizontes en España.

Publicidad

Según Gaby, viajar fue algo que le inculcaron desde pequeña por lo que agradece a la vida está oportunidad. "Nunca he parado de viajar, eso me llena el corazón, pero cuando me fui de la casa a vivir sola obviamente no tenía la estabilidad económica para viajar de forma constante como lo hago ahora. Intentaba hacerlo una vez al año y eso para mi era perfecto. Hoy en día más de lo que estoy en casa, es parte de mi trabajo y de mi vida, pero me he disfrutado de todas esas etapas muchísimo", expresó.

En sus redes se puede ver su último "trip" , viajo a Cappadocia, donde experimentó un viaje en globo aerostático, agregó que no le teme a las alturas.