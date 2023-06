Ojos de Mujer empodera a la mujer. Elizabeth Gutiérrez da detalles

E! Entertainment anunció el inicio de grabaciones de la nueva temporada de “Ojos de Mujer”, el talk show que ha llamado mucho la atención en Latinoamérica. La producción original regresa con una nueva entrega llena de emociones, opiniones sin censura, empoderamiento femenino y mucha sororidad.

LEE TAMBIÉN: Comunidad LGBT celebra camino a los 20 años de la Marcha de Orgullo

Publicidad

Esta nueva temporada Chiky BomBom, Érika de la Vega y Elizabeth Gutiérrez – bajo la conducción de Carla Medina–están listas para hacer reír, llorar y reflexionar a la audiencia.



“Ojos de Mujer” forma parte de una serie de producciones originales de NBCUniversal bajo el objetivo de potenciar el empoderamiento femenino y de enaltecer la voz de las mujeres en Latinoamérica, independientemente de su raza, edad, identidad de género o patrones de belleza.

Elizabeth Gutiérrez brindó detalles de esta producción a Crítica y esto fue lo que mencionó.

¿Qué es lo que más cobra importancia para ti, siendo parte de este programa?

Lo más importante para mí creo que es tener una plataforma donde te sientas seguro de opinar sin ser juzgado, creo que eso es como que el planteamiento de todas nosotras que nos sentimos de verdad, como que estamos iniciando, le estamos dando pie a que todo mundo, no solamente las mujeres, todo mundo se sienta libre de expresarse sin el temor de ser juzgado.

Hasta yo misma a veces me cuidaba de lo que decía y siempre lo digo respetuosamente y desde mi punto de vista, pero ya no tengo tal vez el temor del qué dirán si opino de esta manera; entonces creo que estamos como que marcando esa pauta para que todo mundo se sienta libre de tener esa opinión siempre y cuando nos respetemos, las diferentes opiniones que tengamos todos.



Oye y esa esa libertad, Cuando uno definitivamente puede hablar, puede expresarse sin tener ese miedo a ser juzgado, es una libertad que aliviana la vida, porque todo el tiempo nos estamos comunicando.

Sí, totalmente totalmente, yo o sea desde la primera temporada a la tercera temporada, yo me he sentido como liberada, como que “Ay qué rico”, qué rico poder hablar y sentirte que está bien, que está bien, que puedes hablarle a tu punto de vista porque te quita como sí un peso encima, como que dices o sea, no soy una mala persona porque pienso diferente que tú, o sea, y yo tengo mis puntos de vista por mis vivencias, por la vida que yo he llevado, este es mi punto de vista, si para ti no es válido, bueno, está perfecto, pero respetame.

Entonces me parece muy muy bien lo que está planteando E! Entertainment, de formar esto de poder hablar sin tapujos siempre y cuando desde el punto de vista desde el punto de respeto y amor y empatía, todo está bien, todo está válido y eso es lo que hacemos en el show; de verdad nos abrimos, nos desnudamos, nuestras vivencias porque a veces desnudarte el alma cuesta más que desnudarte, entonces creo que eso es lo que cada una estamos trayendo al show, un poquito de nuestras vidas, dentro del show y creo que eso es lo que conecta con el público, que están viendo la verdadera Elizabeth, la verdadera Chiquy, la verdadera Erika, la verdadera Carla; no están viendo un personaje, no hay libretos, somos libres de opinar lo que queramos, no nos dicen nunca en el apuntador, “no hables de eso”, o sea, somos libres de opinar y eso es lo que creo que ha sido el éxito de este programa.

Yo creo que entonces, en este orden de ideas, por ahí va enfocado el objetivo del show, poder mostrarle a las mujeres, a la audiencia en general, porque pues no nos ceguemos solamente las mujeres, si no poder mostrarle a la audiencia que podemos hablar, que hay una diversidad de opiniones, ¿Sí, estoy en lo correcto?



Ajá totalmente, totalmente de acuerdo, es como que abrir paso a eso, a esta bien, o sea, las mujeres tenemos una voz, pero también todo mundo tiene la voz, no solamente las mujeres, o sea todo mundo, tenemos una opinión diferente y tenemos que usar eso, tenemos que o sea, que conectarnos mutuamente, porque siempre estamos aprendiendo del uno al otro, y eso es lo más lindo que nunca paramos de aprender.

¿Qué temas se van a abordar en esta tercera temporada?

Bueno, es que son tantos, imagínate, son cuatro por programa, o sea, se me olvidaron todos, pero de verdad que nos quedamos en cada show, noso quedábamos como con ganas de hablar más de los temas, de aprender más de los temas, porque no solo es hablar, sino que también ahora es aprender porque tenemos una invitada especial en cada programa; entonces el hecho de poder escucharlas desde su punto de vista y traer algo nuevo a nuestra conversación, como que nos produjo una cosa como que nos revolvió y pero nos gustó, sabes, es como que una nueva opinión que padre estuvo buenísimo, ese ese factor que incluyeron en esta nueva temporada todos los temas hablamos de todo, del entretenimiento, de las parejas de sexualidad de la mujer, uy, es que hay, hay bastantes temas de todo, de todo.

¿Cómo has percibido la recepción del público? Porque ahora para el público es mucho más fácil comunicarse y hablarle a todas las personas que están en esa cajita mágica de la televisión cierto, por las redes, por no sé, por un correo es mucho más fácil esta comunicación. ¿Qué te ha dicho la gente? ¿Cómo has percibido el éxito del programa en la audiencia latinoaméricana?



Me encanta porque como te digo, como no somos personajes, sino la persona, creo que la gente en lo personal me puede conocer más mis pensamientos, mi forma de ser, puede conocerme más a mí como persona y no como la actriz, no como la.., la… la… ¿sabes?, sino que soy yo hablando directo, conectándome con mi público directo, entonces para mí ha sido una gran satisfacción, todos los comentarios que me han me han llegado porque todos han sido muy positivos y de verdad que me da mucha felicidad que la gente me pueda ver siendo lo que yo soy y no detrás de un personaje y escuchando mi punto de vista, no lo que escriben en revistas, no lo que sabes o sea, porque a veces aún, a veces, aún cuando das una entrevista, ellos cambian tus palabras, cambian la el punto y el coma, entonces se puede, se puede cambiar, o sea, escucharme a mi directo me gusta, me gusta, me gusta mucho esta oportunidad que me han dado.

¿Cuántos episodios trae esta nueva temporada?

Creo que son 12 de verdad que yo no sé yo grabo y no los cuento.

Hablando, un poquito de futuro, ¿cómo ves el futuro del programa? Ya teniendo en cuenta como lo percibe la audiencia ¿Cómo es, qué más va a pasar en Ojos de Mujer? ¿Vamos a tener más temporadas?

Los temas yo creo que no se acaban. o sea no, nunca se acaban siempre una mujer siempre tiene tema de que hablar, yo creo mira nosotros como lo comentaba anteriormente, pensábamos que iba a ser una temporada, a mí me llamaron para una temporada y listo, o sea, eres de repente tuvimos una segunda temporada en el mismo año y ahora la tercera temporada, sigue siendo sorpresa y me gustaría quedarme así, me gustaría no tener expectativas y que venga todo lo bueno para el programa, para todo mundo, que es parte del programa, no solo para mí.

Este es un programa que tanto los de detrás de cámara, como las que estamos frente a la cámara todos ponemos mucho esfuerzo y mucho, mucho cariño y mucho amor para que este programa se dé, así que que sea todas las cosas buenas para todo mundo en el programa y que podamos seguir conectando con esa audiencia, que es lo más importante.

Contenido Premium: 0