Orgullosa de darle seguridad a otras chicas con el tema de ‘amor propio’

Una de las razones por la que Mehr Eliezer, Señorita Panamá 2019, sigue llevando su campaña de amor propio en las redes sociales, donde se muestra sin esconder sus defectos, es porque le brinda seguridad a las jóvenes y las representa.

Así lo confesó la también cantante, manifestando que cuando voltea a mirar a su “yo” de hace 15 años, observa que no tenía una imagen femenina que la representara, con respecto a su cuerpo, color de piel y rasgos.

Publicidad

“En el vuelo desde Panamá a Turquía tuve una conversación con mi amiga @krysthelchuchuca hablando del ‘amor propio’ y cómo ha evolucionado el movimiento. Cuando pienso en mi ‘yo’ de 15 años, pienso en la poca representación que tuve - con respecto a mi cuerpo, color de piel, rasgos, entre otras cosas. No veía mujeres que me representaban en la televisión, en películas fuera de Bollywood, ni en revistas. Estoy tan orgullosa y feliz de poder brindarle esa seguridad y representación a más chicas como yo, y esa es la razón por la cual hablo del amor propio y por la cual no me da miedo de enseñarme tal como soy, porque mi voz no es solo MI voz”, destacó la modelo.

Contenido Premium: 0