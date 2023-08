Orgullosa de ser la reina Centenario del EPIHO

María Alejandra Samaniego Pinzón está lista para derrochar lujo y esplendor en las fiestas de aniversario de la Escuela Profesional Isabel Herrera Obaldía, que cumplirá 100 años el próximo 14 de septiembre.

"Me siento muy contenta y un orgullo tan grande ser la reina de los 100 años, ya que en estos dos años que he estado me ha demostrado ser una escuela emblemática, ha egresado a jóvenes que han sido grandes profesionales, y eso es lo que me inspira a seguir adelante".

Añadió: "Van a esperar lo mejor de mí, vamos a gozar mucho, pues estamos en fiesta, la escuela cumple son 100 años, así que los invito a todos".

Samaniego, quien cursa el quinto año del bachiller en turismo, señaló que su escogencia se dio mediante un concurso normal, el pasado 14 de julio; en el mismo se tomaron en cuenta muchos aspectos como: proyección, pasarela y dominio.

Sobre su preparación previo a su escogencia destacó: "Fue un proceso de dos meses, fue prácticas hasta tarde; salíamos de clases y me quedé practicando, pero fue una experiencia muy bonita".

Las actividades por el centenario del colegio comenzarán a partir del 9 de septiembre con un día familiar (contará DJ y artistas invitados), para el 15 se dará una gran cena de gala, y el domingo 17 se celebrará el Desfile Folklórico en el Parque Urracá. El 19 será el encuentro de bandas.

