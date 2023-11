Delyanne Arjona está orgullosa de su tigre, es decir de su esposo, Fulvio Miranda, después de que su restaurante “Cantina del tigre”, obtuviera la posición 25 de Latinoamérica y el Highest New Entry en la premiación The Worlds 50 Best Restaurants, que se llevó a cabo en Río de Janeiro, Brasil. “Panamá, aquí te estamos representando dejando tu nombre, tu bandera y tu gastronomía en alto! Hoy te celebramos!!! Hoy es un gran día Panamá! Haciendo patria desde nuestra trinchera, la comida” expresó Delyanne.

Contenido Premium: 0