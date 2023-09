Orgullosa de ver a Jaime Newball en Sonido de Libertad

A Lissette Condasin se le llena el corazón de orgullo de ver a Jaime Newball actuando en la cinta Sonido de Libertad, no solo porque forma parte de los maestro de actores panameños, sino también porque está en una producción de talla internacional.

La actriz panameña tuvo la oportunidad de ver la película acompañada por Jaime, quien en la película interpreta el papel de un guerrillero llamado Bam Bam, destacando que es una cinta bien hecha, que maneja el tema central con mucho respeto.

Publicidad

“No todos los días se tiene la oportunidad de ir al cine a ver una película internacional y tener a uno de los actores sentado al lado tuyo je, je, je. #elsonidodelalibertad es una película que toca un tema crudo, real, no es actual, siempre ha existido… pero para la mayoría de nosotros es un mundo paralelo del que no sabemos o no queremos saber…”, afirmó Condasin.

Contenido Premium: 0