Orgullosos de ser panameños en Nueva York

Con el corazón hinchado del orgullo de ser panameños, así están miles de compatriotas que disfrutaron del desfile de la hispanidad, el domingo, en Brooklyn, Estados Unidos, y más al ver la bandera tricolor en los noticieros de Nueva York.

Una que no cabía en el pellejo, y no era para menos, era Siria Miranda, y es que la presentadora apareció en dichos noticieros portando su bandera panameña, por ser este año la maestra de ceremonia. “El festival que pone la cultura panameña en los noticieros de New York! Felicidades @panamanianparade!”, destacó la expresentadora de noticias al compartir un video en sus redes sociales.

Los noticieros hicieron eco de la festividad, y nuestro traje típico engalanó las pantallas, además de las comparsas, bandas independientes y conjuntos típicos.

El desfile fue organizado por el Comité del Día de la Independencia de Panamá en la ciudad de Nueva York.

