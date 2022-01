Oriel vuelve a la música tras la pandemia; ahora también es un actor

Oriel Ospina, joven que ya es conocido en la farándula por su participación en distintos proyectos musicales, ha vuelto al ruedo nuevamente, pero en esta ocasión como actor y también lanzando canciones nuevas

"Sí, la verdad que estoy súper feliz de que se me haya dado la oportunidad en la cinta 'Sancocho Presidencial'. Tuve una pequeña participación, una nueva faceta en la que no participaba desde los 14 años. Siento que si se me brinda la oportunidad, me gustaría seguir en ello", dijo.

Oriel que ha recibido muchos elogios por su participación en la reciente cinta de Elmis Castillo afirma que es algo que le gustó mucho y no dudaría en volver a intentarlo.

Este joven recalca que no ha dejado la música, pues en estos momentos está cursando estudios en esa temática y espera dentro de poco lanzar canciones nuevas de su propia autoría.

"La pandemia paró muchas cosas, pero he seguido trabajando. Recientemente publiqué un cover y lo quiero seguir haciendo. Pero vengo renovado, estoy trabajando ROZ, Kevin G., además, seguiré en la línea de lo urbano", menciona.

Además de ser un chef en la cinta, que sirve de sátira a todo lo sucedido en Panamá en los últimos meses, Oriel comenta que está trabaja como agente libre en estos instantes.

Algunos seguidores le han dicho que ha pasado mucho tiempo y se había puesto viejo al verlo con barba, pero él afirma que es por la edad, sin embargo, ahora lo que tiene es experiencia para dedicarse de lleno a la música que ama.