Otro exMenudo denuncia que sufrió abusos y violencia física

Luego de las declaraciones hechas por René y Ray Reyes contra la serie "Súbete a mi moto", el exintegrante de la agrupación, Menudo, Jonathan Montenegro, decidió hablar, asegurando que formar parte de esta banda fue lo peor que pudo haber hecho.

El venezolano es uno de los cuatro integrantes que renunciaron a Menudo en 1991, esto luego del escándalo que protagonizaron sus compañeros Sergio Blass y Rubén Gómez cuando fueron atrapados con varias dosis de marihuana.

El famoso reveló varias situaciones de violencia que presenció en su infancia, y relató una anécdota estremecedora que vivió con el manager de la agrupación.

“Cuando uno es niño, uno no está claro de cuáles son sus derechos. Presencié gritos y momentos violentos con alguno de los integrantes de mi generación. Yo lo vi, nadie me lo contó. Recuerdo una noche que tuve que encerrarme en el baño porque vi cómo mi otro compañero fue golpeado por una tontería. Ese fue mi primer momento de mucho miedo, de mucho temor porque tenía tan sólo 11 años”, agregó.

En esta entrevista que concedió a un medio mexicano, dijo que el creador y manejador de la banda, Edgardo Díaz, usaba la violencia física como medida de disciplina al interior de la agrupación.

Sobre la salida del grupo luego del incidente por posesión de drogas de sus compañeros, Montenegro expresó que fue por “razones psicológicas, emocionales y económicas, monetarias” que él y su familia decidieron abandonar el exitoso proyecto.

“Hubo situaciones que no eran justificables, como por ejemplo, yo tuve hepatitis y yo tuve que trabajar igual enfermo. Entendía perfectamente que el hígado se te puede explotar si no tomas las medidas respectivas, pero también a su vez comprendía que teníamos una agenda muy importante que no podías detener, entonces había como una disyuntiva entre la salud y la responsabilidad profesional, teníamos que trabajar en muchas ocasiones indispuestos porque nuestra salud estaba delicada”, agregó.

En torno a las acusaciones sobre el presunto abuso sexual que han revelado algunos ex integrantes de la legendaria banda, Jonathan aseguró que nunca presenció nada al respecto, aunque sí llegó a escuchar rumores, entre los que destacan la vez que Ricky Martin fue obligado a vestirse de mujer.