Pablo Brunstein, oficialmente panameño

El presentador del programa La Máscara y excompetidor de Esto Es Guerra, Pablo Brunstein, ahora sí puede gritar que es oficialmente panameño.

Mediante un acto de juramentación a extranjeros naturalizados, en la Gobernación de Panamá, el también actor nacido en argentina recibió su nacionalidad, estallando de felicidad, mientras le invadía en deseo de que se fallecido padre estuviera con él viviendo su momento.

Publicidad

“Hoy no es un día más, hoy oficialmente soy panameño, soy un cóctel de emociones, felicidad y ganas de que mi viejo (por el cual vine a Panamá) pudiera estar. Pero sobre todo EMOCION por una tierra que me acogió desde el día uno y me trato como propio”, destacó.

Pablo agradeció a este país que le abrió las puertas haciéndolo sentir como suyo, por lo que destacó que “panameño” es desde hace mucho rato

“Siempre abrí debate de qué te da más sentido de pertenencia a una tierra, ¿nacer ahí o elegirla? Solo voy a hablar por mí, mis sentimientos y convicciones… puse “oficialmente” porque panameño soy hace rato! Gracias tierra mágica. TE AMO!”, puntualizó Pablo.

Contenido Premium: 0