Panamá estuvo representada en el Festival de Cannes por el actor Nick Romano

El Festival de Cine de Cannes se ha convertido a lo largo de los años en una de las ceremonias cinematográficas más importantes del mundo. Es uno de los más prominentes eventos culturales en los medios de comunicación internacionales, y en este festival estuvo un panameño.

Sí, el actor Nick Romano caminó por la alfombra roja de Cannes junto a Olivier Delbosc, Hester Ruoff, Margaret Qualley, Joe Alwyn, Danny Ramirez, Stuart A. Staples y Denis, quienes también forman parte del elenco de la película "Stars at Noon", en la cual tuvo un papel secundario muy relevante, y la película competía por la Palma de Oro de este prestigioso festival.

Claire Denis se rodeó de un reparto internacional con la actriz estadounidense Margaret Qualley (Once Upon a Time… in Hollywood, 2019) interpretando a Trish, el actor británico Joe Alwyn (The Favourite, 2018) como Daniel, Benny Safdie (Licorice Pizza, 2021) como el agente de la CIA, y con el panameño Nick Romano, quien fue toda una revelación para ella.

Nick Romano no es ningún novato en el cine, ha actuado en otros filme, entre ellos Kimura (2017) y Plaza Catedral (2021).

De luchador a actor

Antes de emprender una carrera actoral, Romano se desempeñaba como luchador profesional, bajo la firma Global Wrestling Evolution.

