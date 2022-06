'Panas' solo piensan en ferias y más; les dice que miren para afuera

Rodney Clark, mejor conocido como El Chombo estuvo en una entrevista con Nicky Jam, para su programa y aprovechó la ocasión para hablar del reggae en Panamá, afirmando que acá varios están acostumbrados a pensar en asistir a ferias o estructuras, en vez de enfocarse en lo internacional.

Según el productor que estuvo en "The Rockstar Show", "hay muchas personas que les ha ido bien en la música, pero no es precisamente porque tengan ese talento".

Pero esto no es todo, también Nicky lo consultó sobre los talentos panameños, la dirección que le estaban dando y cómo ve la carrera musical de su compatriotra Sech.

"No es el que lo hace primero, sino el que lo hace mejor. En el caso de Sech, encontró la forma, es una persona con talento, cubre todo el espectro de productor e intérprete. Además, agarró la forma de lo que estaba sucediendo en Panamá y supo ponerle una cara más internacional. Es es el problema que tienen los artista en Panamá, que no salen de Panamá, porque se sienten totalmente comprometidos con lo que se consume en Panamá. Ya están haciendo afrobeats, ya la fórmula es diferente a Jamaica, allá no es así. Si el plan es lo que se hacía en Jamaica acabó", dijo.

Recalca: "Ellos están preocupados en sus ferias, patronales y si los contratan, pero obvian por completo que fuera de Panamá hay un mundo entero, su modalidad de música no es lo que ellos están haciendo, tienen sus prioridades complicadas. En el caso de Sech encontró el camino, le resultó, definitivamente tiene talento, también le inyectó al género algo que no tenía".

Rodney afirma que no ha conocido a Sech personalmente, pues todo a sido por teléfono, pero ve que el cantante de "Otro trago" entendió cómo se mueve todo y debido a eso está triunfando.

Antes de concluir y tocar otros puntos importantes, espera que los artistas en Panamá entiendan el norte que deben tomar, porque algunos ya lo están haciendo, esto con la finalidad que crezcan como lo han hecho artistas urbanos en otros países.

Durante la entrevista también se habló de su vida, la polémica de cuando dijo que el reggaetón había muerto, se mencionó a Kathy Phillips, Renato, entre otros.

