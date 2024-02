‘Par de Quina’, el nuevo álbum de Boza

“Par de Quina”, es el nombre del más reciente EP del artista panameño Humberto Ceballos, conocido como Boza; en el mismo mezcla samba, afrobeat y dancehall.

La producción, de corta duración, cuenta con cinco canciones: “Yaya”, “Macalucia, “Energías”, “Mua Mua y “Despierta y mata”.

El trabajo es producido por Faster y las letras 100% de la autoría de Boza, basándose en experiencias y vida cotidiana. El EP, que fue lanzado el 1 de febrero, ya es tendencia musical en la plataforma de YouTube.

“La idea de este EP surgió porque mi público de Panamá me lo pide mucho en redes y cuando me ven. ‘Par De Quina’ es una frase muy usada en la calle cuando alguien se mantiene firme a pesar de lo que sea”, dice el artista “Estoy listo para estrenar un par de canciones que venga cargado del flow del inicio de Boza”, expresó el panameño al medio Colombia Music Inc.

Este último trabajo llega luego de “Barco de Papel”, donde el intérprete de “Ratas y Ratones”, abre su corazón y contó sobre su dolor y la superación de una ruptura.

