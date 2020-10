Parranda con reconciliación

Cardi B celebró su cumpleaños 28, y como era de esperarse el lujo y las excentricidades no podían faltar, así como la sorpresa que le llevó el padre de su hija, el rapero The Offset, de quien la artista se esta divorciando, pero al parecer este tema quedó en el olvido.

Y es que, el intérprete de “Ghostface Killers”, le regaló a Cardi nada más y nada menos que un Rolls-Royce personalizado, pues el vehículo contaba con el nombre de Kulture bordado en cada asiento; detalle que le costó la módica cantidad de 300 mil dólares. B, quien se quedó realmente sorprendida ante el detalle, procedió a besarlo rápidamente.

En las redes sociales circularon varios videos de la parranda que armó la cantante, que también compartió en su cuenta de Instagram fotos donde se deja ver bailando muy pegada a todos sus invitados, sin usar tapabocas en un lugar cerrado y sin la sana distancia.

Además, durante toda la noche, tanto Offset como las amigas de Cardi B, se encargaron de compartir diversos momentos de la fiesta y en la mayoría de ellos se aprecia a la “ex-pareja” bastante juntos, de hecho, hay varios videos circulando en redes sociales de Cardi B haciendo twerk sobre The Offset, por lo que muchos ya han comenzado a asegurar que estos se han dado una nueva oportunidad.

Esta no es la primera vez que Cardi B se separa de The Offset, pues ya han existido varias rupturas entre la pareja, ocasionadas principalmente por infidelidades del músico. De hecho, en diciembre, Cardi B se sinceró sobre su relación con The Offset a través de una íntima entrevista para la revista Vogue y dio a conocer abiertamente el por qué continuaba perdonando las infidelidades de su pareja.

“Cuando mi esposo y yo tuvimos nuestros problemas, ya saben, lo de la infidelidad y eso, decidí permanecer a su lado y trabajar con él”, continuó Cardi, “Muchísimas personas se enfadaron conmigo, muchas mujeres dijeron que las decepcioné; pero así es la vida real. Si amas a alguien y te privas de él, entonces te deprimes y las redes sociales te dicen que no le hables más; pero por dentro no eres realmente feliz, hasta que logras hablarlo”, confesó la rapera en aquel entonces para Vogue.