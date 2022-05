Patricia De León: ‘La cárcel no sería suficiente para este infeliz’

La actriz panameña Patricia De León, puede que esté fuera de su país, pero está al tanto de todo lo que acontece, y para ella, al igual que muchos cibernautas y personalidades de la farándula, fue indignante ver el video del chico que quemaba a un pobre e indefenso gatito.

“Esto es tan difícil de asimilar, tan indignante saber que en mi país existan personas con un corazón tan cruel… no, la cárcel no sería suficiente para este infeliz… esto me parte el corazón… @protegeryservir personas que estás tan enfermas son peligrosas y no pueden ni deben de estar libre… así que, ¿qué van a hacer con este bestia y el resto de su pandilla de criminales?”, expresó la actriz en redes sociales.

Luego de circular el video en redes y tras la indignación de muchas personas, la Sección de Atención Primaria de la Fiscalía Regional de Chiriquí inició una investigación de oficio por presunta comisión del delito, y se le dio aprehensión al sujeto que mató y quemó un gato, por el delito Contra Los Animales Domésticos.

