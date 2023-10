Paw Patrol, Saw X y Resistencia llegan a las salas

Hoy las salas de cines del país se visten de estreno con la llegada de “Paw Patrol: La Súper Película”, “Resistencia” y “ Saw X”. Aquí te dejamos un breve resumen de estas películas que de seguro te cautivarán.

Paw Patrol: Los cachorros adquieren poderes, algo que es un sueño hecho realidad para Skye, la más pequeña del grupo. Pero las cosas van a complicarse cuando Humdinger, su archirrival, escapa de la cárcel y se une a la científica para quitarle sus dones. El destino de Adventure City está en juego y deberán idear un plan antes de que sea demasiado tarde.

Saw X: La entrega más perturbadora de la franquicia de SAW explora el capítulo nunca antes contado del juego más personal de Jigsaw. Toma lugar entre los eventos ocurridos de SAW I (El juego del miedo) y SAW II (El juego del miedo 2), un enfermo y desesperado John viaja a México por un arriesgado y experimental procedimiento médico con la esperanza de encontrar milagrosamente una cura para su cáncer – solo para descubrir que toda la operación es una estafa.

Resistencia: "The Creator" es un thriller postapocalíptico centrado en Joshua, un exagente de las fuerzas especiales que debe matar al "Creador", quien ha desarrollado un arma poderosa que representa una amenaza para toda la humanidad.

