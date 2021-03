‘Pegaíto’ viene escalando, entre las más escuchadas

Martín Machore volvió a cautivar a sus seguidores con su éxito musical, esta vez presenta “Pegaíto”, canción que con pocos día de estreno entró en el top 10 de los temas más escuchados en las emisoras nacionales.

Según dio a conocer el artista, esta nueva melodía forma parte de su disco “El Chore”, compuesto por 11 temas y fue grabado entre New York, Miami, Medellín, Bogotá y Panamá y que será lanzado mundialmente el próximo 4 de abril.

Remil Renna, quien también es productor del disco, expresó que para la selección de las canciones que conformarían el álbum, se presentó un repertorio de 400 canciones. “Estamos seguros que este disco llevará a la cima a Martín Machore, quien con su recordado hit mundial “La Botella”, conquistó el mundo entero, ahora vuelve con esta nueva apuesta, nuevo sonido y una nueva identidad de la mano de su casa musical Omerta Music Group, compañía de alta trayectoria en el mercado Americano y Latino.

“Quiero darle las gracias a todos por su apoyo, #1 en las más escuchadas en la radio en Panamá, más de un millón de views en YouTube y casi un millón de streaming en Spotify ‘Pegaíto’”, detalló Martín Mache, agradeciendo a sus fanáticos por ayudarlo a posicionar este nuevo sencillo entre los más escuchados, e invitó a seguir compartiendo el tema para hacerlo viral.

El año pasado, Martín, como muchos otros artistas, se sumaron a los conciertos virtuales por la pandemia, ganándose el aplauso y felicitaciones de los cibernautas por sus éxitos que no pasan de moda, razón por la cual el artista dejó saber que el cariño del público le devolvió los ánimos de seguir en la música, pues en muchas ocasiones sintió ganas de retirarse. “El aplauso, las felicitaciones y todo su apoyo me ha vuelto a motivar y desde hoy voy a trabajar en mi nuevo álbum. Solo espero que me sigan apoyando como hasta ahora, para así poder producir y llevarles buena música de calidad...”, expresó Machore en aquella ocasión.