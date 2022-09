¡Pelea, pelea! Los Distinguidos acusan a Anael de irresponsable

La salida de Olmedo Anael del conjunto de Ulpiano Vergara ha dado mucho que hablar, sobre todo porque el famoso ha decidido no quedarse callado y realizar un live para aclarar varios puntos que dejan mal al tipiquero

"Me la han estado enviando amigo, colegas... aquella entrevista en donde el señor Ulpiano se refiere a mi persona de una manera despectiva", dijo. Este chico relata que el acordeonista se limpió con él y lo dejó como un total irresponsable.

Anael afirma que durante los nueve meses en los que estuvo, cumplió con los 145 bailes, además, recalca que faltó solo a cuatro, porque estaba enfermo, algo que ya se sabía porque sufre de las defensas bajas y tiende a enfermarse mucho.

"Con todo y eso metía la incapacidad y no me la pagaban. Con todo y eso iba, asistía y cantaba dos que tres canciones. Con incapacidad... yo iba a cumplirles con todo y eso, pero ahora yo soy el irresponsable", dijo.

"Durante los primeros ocho meses y un par de días fue una maravilla, los tres últimos eventos fue un cambio total, para hacerlo más preciso después del baile de mi cumpleaños, no sé qué pasó, pero de ahí pa' acá empezó el problema", menciona.

Ahora, respecto a su salid del grupo, asegura que fue porque lo exhibieron delante de sus compañeros y del público en plena tarima. "Esa fue la razón por la que yo renuncié a Ulpiano Vergara y Los Nuevos Distinguidos. En la entrevista el señor Ulpiano dice que tuvieron que dejarme. Sus palabras fueron que esperaba que en ocho meses me acoplara, pero no me acoplé y tuvieron que dejarme. Señores, a mí nadie me sacó yo presenté mi renuncia formal. 1- porque ni mi mamá ni mi papá a mí me hacen escándalos, ni me gritan ni me exhiben en público. 2- No voy a permitir que nadie me esté pisoteando", recalca.

En un breve resumen y tras hablar de esto, recalca que tras cansarse de la situación se fue, pero lo que le molestó es que de los días de las incapacidades le descontaron 50 dólares por toque y le contestaron en la administración del grupo que solo se pagaba por rendimiento.