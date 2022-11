¡Pelea, pelea! Reunión de 'SEW' sacó vergueros y bucos problemas

Tremendo arroz con mango ha desatado la reunión de los expresentadores de Suelta El Wichi, esto luego que se conociera que los que asistieron no se tragan mucho, en especial Jacky Guzmán e Ingrid De Ycaza. Además, que Franklyn Robinson dejó por fuera a Mónica Lola Díaz de esta congregación de amiguitos.

Como ya sabrán, Franklyn, Jacky, Ingrid, Kathy, Hugo, Stevens y el resto se reunió para hacer un reencuentro y lo que se ha formado es un despelote.

En dicho encuentro Jacky Guzmán aprovechó el momento para recordarle a Ingrid de Icaza todo el daño que le había hecho.

Según se informa la conocida "peque" le dijo que sí había plequepleque entre ellas, también le recordó que siempre le hizo la vida imposible, metió cizaña y nunca la trató bien. "Yo soy profesional y sé manejar las cosas, pero usted siempre me trató horrible porque es una persona mala".

Acto seguido, Jacky le recordó que hasta se atrevió a darle el pésame por su madre hipócritamente, y que por eso ella le pidió borrar aquel post, pues consideraba que alguien tan malo con ella no podía sentir nada de lo que escribía. "Vamos a hablar ya, incluso te descubrimos que hablabas pestes de todos en aquella época".

La situación terminó en llanto por parte de Ingrid, algo que al parecer no es nada nuevo, porque se detalla que es la cuarta vez que los compañeros la ven llorar frente a los compañeros. Hasta hay una foto de Evelin Estrada, productora general de Suelta el Wichi, tratando de consolar a Ingrid tras haber sido enfrentada por Jacky.

Jacky Guzmán respondió tras la pelea y anunció una reunión.

"En todas las relaciones existen diferencias, inclusive desacuerdos que llevan hasta al distanciamiento, sin embargo, hoy doy fe que existimos personas con buen corazón y que a pesar de los tropiezos que se nos presenten, logramos superar. Antes me tocó aguantar, hoy puedo hablarlo con madurez y sobrellevar el tema amenamente y aprovecho para aconsejarle a todos a aprender a cerrar ciclos", dijo Jacky de la confrontación con Ingrid.

Recalca: "Todos somos humanos, se cometen errores, pero no somos quienes para juzgar"

Acto seguido anunció una reuniónde todos ellos para el mes de diciembre.

Lola se cabreó al verse afectada por la situación.

Aunque este tema parecía haberse quedado aquí, Mónica Lola Díaz decidió hablar de la situación, pues muchos la acusaban de ser la de los problemas y hacer que todos se separaran del programa.

Según la famosa, está cansada de que la metan en pelea de perros y gatos, en líos falsos y que siempre la utilicen por ser la problemática, hasta dijo que Ingrid de Ycaza armó bastantes problemas en el grupo.

"Yo hasta el sol de hoy no entiendo con qué intención ella dividió todo un programa que tenía todo para ganar. Si Jacky le quiere creer a mí no me interesa, yo estoy diciendo cómo lo viví yo, espero que el próximo careo no llore, porque cada vez que frentean a Ingrid de los vergueros que formó. Ustedes no tienen idea de la cantidad de vergueros horribles que ella formó, lo único que hacía era llorar y le volvían a creer", contó.

#ShowCri Tremendo despelote se armó tras el reencuentro de las caras de Suelta El Wichi. Módica Lola Díaz reaccionó y dijo que Ingrid De Ycaza es problemática, además, la acusa de causar la separación. Para rematar ni la considera una amiga. ¡Qué revulú! pic.twitter.com/o7MlWLJ7NY — Diario Critica.Pa (@criticaenlinea) November 25, 2022

En sus declaraciones dijo que Ingrid sembró y fue la encargada de los problemas internos, al punto que la llamaba para contarle lo que pasaba entre ellos.

Mónica no detalló bien el estado de su relación con Franklyn, pues asegura que por parte de él hay un odio africano, mismo que se aplica a Jacky Guzmán, todo por parte de Ingrid.

Antes de finalizar aclaró que a pesar de todo, cualquiera de ellos la puede llamar para lo que sea, pero pide que no la mencionen o la metan en peleas cada vez que hablan del elenco principal de ese programa de bochinches.

¿No son ningunas amigas?

Según aseguró Mónica Díaz, ella nunca fue amiga de Ingrid de Icaza, pero resaltó que no odia a ninguno de sus excompañeros.

"Si Panamá supiera todo se viene abajo, no sé de las demás pero mi amiga no fue", respondió en las redes sociales a personas que querían saber bien cómo era la trifulca.

Y como el despelote ya estaba armado, también hubo un dame que te doy entre el reportero de La Mordida y al que muchos llaman metido por comentar en todos lados, Orlando Muñoz y la abogada Wyznic Ortega.

Esto se dio porque en la página de Cocoas se difundió la pelea de estas caras y él cuestionó al medio. "La persona que contó esto a este medio, déjame decirte que no tiene corazón para hacer algo como esto en dónde se supone de quedar interno.Al final espero se solucionen, ambas son excelentes personas".

"Usted trabaja en farándula y vive de eso. El hecho de que no la puedas sacar tú no quiere decir que es maldad que otros informan, en tu programa se habla de todo un poco (...). No comprendo por qué dudas del medio y de quién lo ventiló, esto sigue siendo farándula", le respondió Wyznic.

