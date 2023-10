Peso Pluma frenteó las amenazas de muerte; está con Dios y ansioso

Después de todo el revulú que se le formó, el cantante mexicano Peso Pluma habló sobre las recientes amenazas de muerte que aparecieron en su contra en Tijuana y que lo habrían obligado a cancelar su concierto en esa ciudad.

La madrugada del pasado 12 de septiembre aparecieron mantas con mensajes intimidatorios dirigidos al cantante en tres zonas distintas de esa ciudad fronteriza.

En los escritos ee le advertía que de ofrecer el concierto programado para el 14 de octubre en el Estado Caliente, atentarían contra su integridad.

Una semana después, la disquera de Peso Pluma dio a conocer en redes sociales que ese concierto y el de otras ciudades quedaba cancelado.

"Hay muchas cosas que son falsas y muchas cosas que no lo son. Me siento seguro", aseguró, "estar cerca de Dios es lo más importante, y creo que por eso me siento seguro. Para mí es más una cosa espiritual".

George Prajin, su manager, agregó que sí tomaban en serio cada amenaza: "Quiero asegurarme de que no sólo esté seguro financieramente, sino que también cuidemos su salud mental y física, y, por supuesto, su seguridad".

"No puede ir a ningún lugar sin tener mucha seguridad; no lo permitiré", advirtió. Algunos especulan que las amenazas habrían llegado por parte de un grupo criminal mexicano ligado al narcotráfico. Peso Pluma es parte del movimiento de los corridos tumbados, un estilo que suele ser ligado a los narcocorridos.

"Nunca dejará de cantar esas canciones porque eso es con lo que creció, la cultura en la que creció", dijo su mánager, aunque matizó que ahora el joven explora nuevos horizontes con su música.

"Sí veo que, definitivamente, va en una dirección diferente en términos de la música que canta. Hay muchas canciones de amor, muchas fusiones diferentes", destacó.

En la misma entrevista Peso Pluma también se sinceró sobre cómo ha sido su vertiginoso ascenso a la fama y lo que ha provocado emocionalmente en él.

"Mucha gente no sabe que tengo ataques de ansiedad. Es muy importante que las personas que tienen problemas mentales sean tratadas y hablen de ello", reveló.

También ha sido criticado en redes sociales y algunos medios por su música y ciertas actitudes hacia la prensa. "Siento todo lo que dice la gente, pero trato de enfocarme en las cosas positivas, no en las negativas", aclaró.

