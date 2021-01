Pide a las autoridades castigar a los maltratadores de animales

En los últimos días se ha incrementado los casos de maltrato y crueldad animal, situaciones que se dan a conocer en las redes y genera impotencia y malestar entre los cibernautas que respetamos la vida de estos seres vivos.

Según expresa Clarissa Ábrego, quien ha demostrado su amor por los animales, gatos y perros, a su parecer, las autoridades no le dan la importancia que se merece y no se hace cumplir la ley contra los maltratadores. “Yo creo honestamente que no le da importancia que se merece, debe existir justicia para los animales, son seres vivos y es un crimen hacerle daño. Una persona que lastima un animal, y eso está científicamente comprobado, es capaz de matar a una persona...”, manifestó Clarissa, quien hace poco rescató a una perrita en la autopista de Colón, la montó en su carro y llevó al veterinario para su revisión.

Añadió que hay que alzar la voz por ellos, los animales, y pide a las autoridades que castiguen a los maltratadores y asesinos de animales. “Bienestar animal es un tema muy largo y con muchos puntos a tocar, pero sino hacemos cumplir la ley, nunca vamos a avanzar como sociedad, el que es malo con los animales es un sociopsicópata escondido en potencia”, destacó la exparticipante de Calle 7.