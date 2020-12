Pide no atacar a quienes se contagian de COVID por salir a trabajar

Franklyn Robinson dio a conocer que hace meses dio positivo en coronavirus, para su suerte fue asintomático y pasó el virus en su casa bailando, cantando y estudiando.

La información que dio lo hizo más bien para hacer un llamado a la sociedad para que dejen de juzgar a los que se contagian porque tienen que salir a trabajar y buscar el sustento familiar, desde que se sale de casa se corre el riego de contagio.

“Me parece irresponsable que una persona, llame irresponsables a las personas que hemos pasado por COVID, sin conocer a la persona. Todas las personas que salen a diario a trabajar, desde que ponen un pies fuera de su casa ya está en riesgo, por más que tu casa sea una fortaleza y tengas todas las medidas de bio-seguridad”, destacó el expresentador de Suelta el Wichy.

Resaltó que no se debe bajar la guardia contra esta pandemia, pero “tampoco atacar a los que tienen COVID, porque no conoces su realidad, en Panamá sí hay gente que se la rifa, porque somos independientes, no podemos estar sentados esperando que activen el contrato suspendido, porque no lo tenemos”, manifestó.