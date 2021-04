Pide no creer en todo lo que leen en las redes

“No crean en todo lo que leen”. Este es el mensaje que deja Anita Correa en sus redes, con el cual también aclara que hay personas que pierden su tiempo tratando de empañar la vida de otros.

Esto se da después de que una persona se hizo pasar por ella al contestar un mensaje, en el que ella, supuestamente, le dice que es una envidiosa porque quieren ser famosa como ella, además de que son ardidos y resentidos.

“Sin esa silla de ruedas no serías nadie, no te atacan, ya que saltan los defensores de los discapacitados, pero para hacerte la famosa, la Beyoncé, la influencer estas al día, bajate de esa nube o consíguete una silla más pequeña que tienes unos aires que ni la reina de Inglaterra”, fue el mensaje que le dejaron en Twitter, y que supuestamente ella contestó de la siguiente manera: “Ese no es tu problema ni de nadie, ya quisieran ustedes, envidiosos, ser famosa como yo, y ser una influencer como yo y como son mis amigos del medio. Ardidos, resentidos, a mi me aman y todos me conocen nacional e internacionalmente. ustedes solo lo conocen en sus casas. Besitos y sé feliz”.

Anita expresó que ella jamás ha escrito de esta manera, por lo que dejó claro que le están haciendo un montaje para dejarla mal, por ello pidió que no crean en todo lo que leen en las redes sociales.

Cabe destacar que no es la primera vez que esta chica recibe ataques en las plataformas sociales, por lo que siempre sale al paso y da la cara para limpiar su nombre de cualquier mal entendido.