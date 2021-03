Pide respeto para los ciclistas

La presentadora de Jelou! Natalia González exige respeto para todos los ciclistas, tras incidente con su sobrino durante un paseo familiar, el domingo. Pues resulta, que mientras estaban en una ciclovía junto a sus sobrinos, familiares y vecinos, disfrutando el domingo, un auto ingresó a la ciclovía, sin tomar en cuenta que ahí no pueden estar vehículos, y que mientras su sobrino daba un giro, el mismo iba para encima, y no quería parar, por lo que ella tuvo que salir corriendo para evitar una tragedia.

“Pienso que no soy la única persona que le ha pasado, este mañana fui con mi familia, como un domingo normal, tras la reapertura después de tanto tiempo a manejar bicicleta… estaba con mis sobrinos y mis vecinos. Me tocó ver un auto en la ciclovía, dije ‘wao creo que no sabe’, y le dije a mi familia que estuviera pendiente, cuando de repente mi sobrino estaba dando la vuelta, veo y viene el auto y nunca se detuvo en la señal de alto. Me paré frente al auto y nunca se detuvo, en ese momento no puedo creer lo que había pasado, tiró la bicicleta y voy a mi sobrino para que no pasara”, declaró la presentadora en un video de su cuenta de Instagram.

Posteriormente, tras el hecho, se dio a la persecución de la persona que manejaba el automóvil, y resulta que decía que era parte de la fuerza policial del país para, según ella, beneficiarse con su cargo, y que enfatizó que no tenía motivos para parar su vehículo.

“Ella dice que era una teniente, fui a la autoridad del lugar y pido que se llame a la policía… y ella que se iba, y la autoridad dijo usted no se puede ir del lugar… Hasta cuando el abuso de las personas que forman parte de un estamento de seguridad, y aparte utilizando su credencial para beneficiarse”, sentenció.

Entre lágrimas y demasiado conmovida por lo sucedido, Natalia manifestó: “Ni Dios quiera no me doy cuenta y mi sobrino hubiese cruzado la calle y ella no iba a parar”.

Por otro lado, mencionó que como ciudadanos debemos exigir respeto y castigo para todas las personas como estas.

“Debemos exigir que nuestras leyes cambien. Personas como ella no pueden estar en las calles manejando. Cómo pude ser posible que una persona al volante salga sin licencia, haga todo lo que hizo prohibido. Y sabes que había una persona frente a ti y no paraste... qué pasa con la persona que son arrolladas”, comentó.

Por último, dijo que todo lo deja en manos de las autoridades “No creo que debamos callar, al contrario, debemos denunciar a aquellos que les importa pasar por encima de la persona o intentar abusar porque dicen ser autoridad. Pido respeto para los ciclistas, a los peatones, a los niños, a los animales, a los seres humanos, pido respeto sin importar quien sea”, manifestó.