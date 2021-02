Piden la enseñanza del folklore como asignatura

Diversas agrupaciones, asociaciones y profesionales del folklore piden al Gobierno aprobar la enseñanza del folklore como asignatura en el sistema educativo.

Por tal motivo, surge “Unidos por el Folklore en la Educación”, que lo conforman agrupaciones que exigen se apruebe el Proyecto de Ley 499 que obliga la enseñanza del folklore como materia.

"Como ciudadanos debemos apoyar esta iniciativa porque es un derecho universal recibir una educación de innovación y calidad del conocimiento", señala el comunicado de prensa.

Cabe destacar que el artículo 95 de la Constitución establece "La educación oficial es gratuita en todos los niveles preuniversitarios.

Es obligatorio en el primer nivel de enseñanza o educación básica general.

De acuerdo con el gremio, la Constitución de la República en su artículo 87 establece que: “El Estado reconoce que las tradiciones folclóricas constituyen parte medular de la cultura nacional y por tanto promoverá su estudio, conservación y divulgación, estableciendo supremacía sobre manifestaciones o tendencias que la adulteren”.

En la nota de prensa también se mencionan otras leyes que favorecen esta iniciativa y por la cual están luchando.

Es de conocimiento que existe la Ley 4 de 1988 la cual establece “Se fomenta la enseñanza de las expresiones folklóricas tradicionales en las escuelas del país”. Sin embargo, la obligatoriedad se basa en las escuelas de danza destacando los bailes regionales, desde esta perspectiva solo se toman en cuenta algunos aspectos del folklore panameño.

“Han pasado 9 presidentes y 15 Ministros de Educación desde que se promulgó la Ley 4 del 28 de enero de 1988, actualmente algunos defienden que no es necesario una nueva Ley, sostienen que se debe reglamentar la existente, pero no podemos reglamentar lo que no está señalado en la misma, recordemos que no se desarrolló ningún artículo que establezca el Folklore como asignatura”, señala Unidos por el Folcklore.