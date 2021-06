Piky aclara que no hay problema con Rosa por darle galletas de perro

Después de que Piky Zubieta compartiera en sus historia de Instagram un video molesta con la señora “Rosa”, quien la ayuda en casa, porque le dio coquetas de perro en la ensalada, los cibernautas le cayeron en plancha en defensa de Rosa.

En el video, Piky, conocida también en las redes como “Entre Libras”, expresaba que iba a botar a la señora Rosa por ponerle a la ensañada galletitas de perro en lugar de crutones, y esta se excusó diciendo que ella siempre compra cosas raras y además no sabe inglés. “Voy a desahogarme porque necesito hacerlo. Voy a botar a la señora Rosa. El que quiera que ella vaya a su casa a trabajarle con mucho gusto puede escribirme al DM, está muy bien recomendada... No me hables, que estoy bien fu... cabriada... (Rosa: pero usted sabe que yo no sé inglés) pero tiene un perro dibujado, cómo me das una vaina que tiene un perro dibujado...”, expresaba Piky.

Tras la publicación y los mensajes en defensa de Rosa que recibió, Piky compartió otro video junto a Rosa, para que los cibernautas vieran que no pasaba nada, y Rosa sigue con su empleo. “Oye Rosa, si tu vieras que después de la vaina que publicamos ayer me ha escrito un montón de gente diciendo que por qué yo te trato así Esperancita ja, ja, ja... la verdad que fuimos al Súper y yo no le dije a ella que eso era comida de perro”, comentaba Piky junto a Rosa.

Añadió que se quedan con lo positivo y es que la gente no solo salió en defensa de Rosa, sino que también le ofrecieron trabajo. En tanto la señora Rosa agradeció el hecho de que le ofrezcan trabajo, pero dejó claro que si ella se va de la casa de Piky, deben saber que para contratarla, deben aceptarla con sus dos perros, su ayudante y que trabaja de 9 a 1 de la tarde, además de la condición de que tiene que ir la niña Camila y el señor Paul a visitarla.

No es primera vez que la creadora de Entre Libras es criticada por los cibernautas que creen que trata mal a su trabajadora. Hace unos años tuvo que salir al paso y aclarar que la señora Rosa forma parte de su familia, más que su nana, es la ama de su hagar, sin ella su casa colapsa.