Pink se ofrece a pagar multa del equipo femenino que no quiso jugar en bikini

La cantante de rock Pink ha dado que hablar en distintos medios internaciones, estos después de que la Federación Europea de Balonmano anunciara una sanción para la selección femenina de Noruega de balonmano playa por negarse a competir en bikini. Ella se ha ofrecido a pagar la multa por las jugadoras.

La intérprete de "So What" se ha solidarizado públicamente con las deportistas noruegas, en su rechazo al sexismo de la normativa que obliga a las deportistas a jugar vistiendo una parte de abajo de bikini, que no exceda los 10 centímetros de largo en los laterales, mientras que sus homólogos masculinos pueden competir en shorts.

Este código de vestimenta hacia el que las jugadoras y la federación de Noruega habían expresado su rechazo, ya que esta indumentaria las hace sentirse incómodas e innecesariamente sexualizadas.

Pese a las quejas de las deportistas, finalmente la Federación Europea anunciaba la semana pasada una sanción para Noruega de 1,500 euros a razón de 150 por cada jugadora, por jugar el partido por el bronce contra España en el campeonato europeo vistiendo shorts que no obedecían sus normas de vestuario.

Una multa que Pink se ha ofrecido a pagar por ellas a través de Twitter, donde ha manifestado su apoyo a las jugadoras: "Estoy muy orgullosa del equipo femenino de balonmano playa de Noruega por protestar contra las reglas muy sexistas sobre su 'uniforme'. La Federación Europea de balonmano debería ser multada por sexismo. Bien por vosotras, señoras. Estaré feliz de pagar vuestras multas por vosotras. Sigan así", escribió.

I’m VERY proud of the Norwegian female beach handball team FOR PROTESTING THE VERY SEXIST RULES ABOUT THEIR “uniform”. The European handball federation SHOULD BE FINED FOR SEXISM. Good on ya, ladies. I’ll be happy to pay your fines for you. Keep it up.