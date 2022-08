Plácido Domingo es vinculado a una secta de prostitución

El reconocido tenor español Plácido Domingo está metido en el ojo de la tormenta, esto al ser vinculado con una secta de Villa Crespo en Argentina, que ha sido acusada de trata de personas, esto a partir de una serie de audios filtrados en los que se escucha al cantante de ópera pactar un encuentro sexual, según informan medios de ese país.

Esto ha salido a relucir luego que se filtraran una serie de llamadas telefónicas en las que el tenor solicita los servicios de prostitución de “BA Group”, durante su estancia en Argentina como parte de su gira de conciertos en abril de este año.

En tres audios difundidos se puede escuchar a una mujer de nombre “Mendy” hablar con tres hombres diferentes: uno es el cantante Plácido Domingo, otro es Juan Percowicz,lider de la secta y el tercero no se identifica.

Según se puede escuchar, en las supuestas llamadas, el tenor habla con “Mendy” para arreglar un encuentro sexual dentro de un hotel.

“Cuando salgamos de la cena venimos separados, lo hacemos así porque mis agentes se van a subir a la habitación cuando yo suba y se van a quedar en el mismo piso”, se escucha decir al tenor.

Posteriormente, él confirma el número de habitación y pactan el encuentro y la manera de hacerlo sin que sus agentes se den cuenta, mencionan en otro medio.

En otras de las llamadas también se oye a una mujer tocar el tema. “Plácido dijo que podía venir a visitarnos, es decir, que va a venir a visitarme. Porque él va a casa en New York y lo recordó ayer. Mendy” y Percowicz. Ya me llamó [Domingo] y armó la matufia para que me quede en el hotel sin que los agentes se den cuenta”, a lo que Percowicz respondió “Qué degenerada que sos”

Para Plácido no es la primera vez que está metido en estos problemones, pues en 2019 fue señalado en múltiples ocasiones de acoso sexual, motivo por el cual renunció a la dirección general de Ópera de Los Ángeles.

De acuerdo a los informes periodísticos, a través de mensajes vinculados al “desarrollo de la felicidad personal”, se captaba a personas para reducirlas a la servidumbre, ofrecerles tratamientos médicos irregulares y ofertarlas a “personas de poder” como esclavas sexuales, informó el diario argentino Río Negro.

Según reportes, la secta usaba como fachada un estudio de yoga para captar personas y despojarlas de sus pertenencias.

La organización fue desmantelada luego de 50 allanamientos y 19 detenciones entre las que destaca la de Juan Percowicz, “maestro” de la organización.

