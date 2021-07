Plena de Suku Castro sobre la vacunación causa polémica y muchos la critican

Una publicación compartida de suku castro (@sukucastro)

El tema fue presentando en sus redes sociales y posteriomente fue transmitido en la conferencia de prensa del Informe Epidemológico del Minsa, sin embargo, a muchas personas no les gustó para nada y lo han comenzando a criticar por no rimar nada y cantar a lo que saliera.

Como era de esperarse "El gato de alas 15 vidas" como también se le conoce, afirmó que no está molesto y le mandó un para atrás a todos los "haters".

"Estoy viendo los comentarios del jingle que hice de la vacuna, no se preocupen, bien o mal, eso no me afecta, eso lo hice para un mensaje social", aseguró.