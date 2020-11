¿Por qué es importante saber si tiene prediabetes o diabetes?

Una enfermedad que cada año aumenta las estadísticas de personas que la padece: La diabetes.

Por ello, si usted tiene sobrepeso u obesidad, o algunos de los siguientes factores de riesgo: familiares cercanos con diabetes, raza negra, asiática o latina, alta ingesta de carbohidratos: harinas, frituras y alimentos y/o bebidas dulces, obscurecimiento del cuello o axilas, no realiza actividad física, y si es mujer si presenta Síndrome de ovarios poliquísiticos, es muy probable que presente una condición conocida como “resistencia a la insulina”, considerada como un estado prediabético y posteriormente diabetes tipo 2 y que podrían ser reversibles, asegura la endocrina Liliana Neil del Hospital de Especialidades Pediátricas “Omar Torrijos Herrera”.

Publicidad

La Dra. Neil, quien preside la Asociación Panameña de Endocrinología y Metabolismo, aclara que “la resistencia a la insulina es la consecuencia de la ingesta excesiva de carbohidratos que conllevan una sobreproducción de esta, por parte del páncreas, para lograr estabilizar a niveles normales el azúcar en la sangre”.

Este mecanismo compensatorio, explicó la especialista, se mantiene por meses o años hasta que llega un momento en que se da un agotamiento del páncreas y disminuye la producción de insulina con elevación de los niveles de glucosa y es allí donde finalmente se presenta la diabetes tipo 2.

“La realidad es que la diabetes sigue en aumento a nivel mundial, siendo la diabetes tipo 2 la más frecuente en adultos pudiendo presentarse hasta en adolescentes y niños”, precisó.

Explica que la diabetes y pre-diabetes pueden no presentar síntomas, pero podría manifestarse como aumento del apetito especialmente por carbohidratos, tomando en cuenta que la insulina en niveles altos también aumenta el apetito y aumento de peso.

Con ello, se puede crear un círculo vicioso, que incluye más carbohidratos, más insulina, obesidad, aumenta el apetito, justificando lo que algunos llaman “ansiedad por comer”.

Resistencia en aceptar el problema

Es muy importante detectar estados de resistencia a la insulina o prediabetes aunque con todos los factores ya descritos, usted podría intuirlos, indica la Dra. Neil.

“Me llama la atención que hay personas con todos estos datos que me dicen yo no tengo diabetes, todos mis exámenes me salen normales. Sin embargo, tienen todo el estigma de resistencia a la insulina y es muy probable que si se les miden niveles de Insulina la misma debe estar alta, e incluso, si se realiza una prueba de tolerancia a la glucosa se encuentren rangos de pre-diabetes o diabetes”, sostuvo.

Día Mundial de la Diabetes

El Día Mundial de la Diabetes (DMD) fue creado en 1991 por la Federación Internacional de Diabetes y la Organización Mundial de la Salud en respuesta al aumento de la preocupación por la creciente amenaza para la salud que representa la diabetes.

Se convirtió en un día oficial de las Naciones Unidas en 2006, se conmemora cada año el 14 de noviembre, aniversario del nacimiento de Sir Frederick Banting, quien descubrió la insulina junto con Charles Best en 1921.

El tema central del Día Mundial de la Diabetes 2020 es “El personal de enfermería marca la diferencia“ y tiene como objetivo crear conciencia en torno al papel crucial que el personal de enfermería juega en el apoyo a las personas que viven con diabetes.

No todo es negativo

La buena noticia, asegura la especialista, es que si usted se encuentra en un estado prediabético o si se detecta la diabetes tipo 2 en forma temprana, podría tener tratamiento más sencillo y hasta podría lograr revertir dichas condiciones y evitar las complicaciones.

En cuanto a la insulina como terapia sustitutiva inyectada, la Dra. Neil destaca que esta es indicada en aquellas personas con una diabetes mal controlada o de larga evolución, aunque dados los medicamentos actuales existen muchas opciones antes de utilizarla.

“No olvide que a cualquiera que sea el tratamiento, la base del control y buen estado de salud física y mental, es la adecuada alimentación con frutas, vegetales, agua y grasas buenas, además de actividad física al menos 20-30 minutos durante cinco (5) días de la semana”, explicó.