Posar desnuda, el bochorno más grande de su vida

Sandra Sandoval recordó ayer, en jueves de TBT, el bochorno más grande que ha tenido en la vida, salir desnuda en una revista hace 12 años.

La tipiquera detalló que sintió vergüenza el día que vio las fotos, porque aunque posó para la sesión de fotos, nunca pensó que la iban a sacar completamente desnuda. “Yo contenta me las tomé, pero pensaba que no me iban a sacar completa y no me las mostraron hasta que vi la revista en el supermercado, casi me mueeerooo, yo creo que fue el bochorno más grande que yo he sentido en toooda mi vida”, manifestó Sandra en sus redes sociales, donde compartió las fotografías..

Asegura además que, cuando se estaba haciendo la sesión de fotos, quería que la tierra se la tragara de la pena que tenía, y se pregunta cómo hacen las famosas del patio que a cada rato se hacen fotos al desnudo que no les da ni pena.

“Hoy me atrevo a publicar las fotos porque ya han pasado muchos años y con estas fotos decirle a las personas que HOY me dicen VIEJA, que no me molesta que me lo digan, al contrario me halaga saber que fui joven y bien goza’o, pero que en pocos años a esas personas también les dirán lo mismo (VIEJA o VIEJO) y pensarán lo mismo que yo pienso HOY”, concluyó la artista conocida como la “Gallina fina”.