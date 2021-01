Predicciones del 2021

A nivel mundial el 2020 fue un año difícil desde su inicio hasta su final tras la pandemia del COVID-19, que se llevó más de 1.8 millones de personas, 12 meses después de que las autoridades chinas dieran a conocer un caso de neumonía no identificada en Wuhan.

Esta situación que vivimos actualmente, de la coronavirus, puede tener secuelas, como es el caso de daños renales y cardiacos, así lo reveló la terapeuta psico-espiritual Jenny Cleghorn, mejor conocida en redes como Medium Panamá, quien detalló a Crítica que los seres de luz le han enviado señales de que este año se darán muchas muertes inexplicable, y lo que recomiendan es cuidar la salud, le haya dado o no COVID, tomar mucha agua para purificar el cuerpo.

“Las consecuencias del COVID-19 no la vamos a poder controlar sino hacemos cambios reales en nuestras alimentación. Me dicen que las cosas que tienen mucho color no se deben consumir, cuando me dicen esto están hablando de colorantes, no de colores naturales, están mandando a que el ser humano regrese a su esencia, allí tendría yo que darle mucho valor a la comida orgánica, porque nuestra humanidad está en proceso de transformación”, detalla la psico-espiritual, dejando claro que estas predicciones no son para tener miedo, más bien para corregirnos y que estos procesos sean menos caóticos.

Catástrofes a nivel mundial

Los seres de luz no solo advierten cuidar nuestra salud de enfermedades, también vaticinan catástrofes atmosféricas, el mar reclamará lo que le pertenece. “Hay tres lugares en América que están así de desaparecer, yo entiendo que uno viene en esa área de Estados Unidos (Miami), el otro vendría como por Brasil. Habrán muchos incendios a nivel mundial, accidentes con fuegos donde morirán muchas personas. También hay un cambio de un presidente o rey, yo podría pensar en la muerte de una reina, porque me dicen de una mujer como dueña de un pueblo que ya se va, y habrá un cambio drástico en esa tierra”, continuó detallando la Medium en cuanto a los sucesos que le revelan los seres de luz.